أهم المعلومات عن مجمع المصرية للتكرير.. تقليص استيراد البنزين 25 - 30%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل استراتيجية تطوير صناعة تكرير البترول التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا جنى الثمار فى مجال تأمين امدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية عالية الجودة وخاصة السولار والبنزين وتقليص كميات وفاتورة الاستيراد لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة، ومن أهم تلك المشروعات مجمع المصرية للتكرير للمنتجات البترولية عالية القيمة بمنطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى والذى سيتم افتتاحه غدا وفيما يلى أهم المعلومات عن هذا المشروع والتى كانت كالتالى: 1-التكلفة الاستثمارية 4.3 مليار دولار. 2-مجمع إنتاجى ضخم للسولار والبنزين والمنتجات البترولية عالية الجودة. 3- يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت الذى يعتبر إحدى المنتجات منخفضة القيمة، لتحويله إلى منتجات بترولية عالية القيمة والجودة. Advertisements 4- طاقة إنتاجية تصل إلى 4.7مليون طن وفى مقدمتها السولار والبنزين عالى الأوكتين. 5- 2.3مليون طن سنويًا من السولار و650 الف طن سنويًا من البنزين. 6- يسهم فى تقليص معدلات استيراد البنزين والسولار بنسب تتراوح بين35 -25% وتوفير إمدادات رئيسية من الوقود يحتاجها السوق المحلى والاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى لتلبية احتياجات المواطنين ومشروعات التنمية. 7-تولى تحالف من الشركات الكورية واليابانية تنفيذه وذلك بالتعاون مع شركات قطاع البترول المصرى المتخصصة فى تنفيذ وتشغيل المشروعات البترولية وهى انبى وبتروجت وايبروم والعديد من شركات القطاع الخاص فى مصر وذلك فى اطار تعظيم المكون المحلى للمشروعات البترولية.

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