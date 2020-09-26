شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 26-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت 26-9-2020 أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.25 جنيه للشراء و18.45 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.29 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.25 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.28 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.21 جنيه للشراء.

18.51 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.26 جنيه للشراء.

18.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.42 جنيه للشراء.

18.62 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.25 جنيه للشراء.

18.45 جنيه للبيع.

وقال البنك المركزى الأوروبى فى نشرة اقتصادية، إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع فى منطقة اليورو وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.

وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر، إن البطالة سترتفع إذ أن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس كورونا وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.

وقال المركزي "بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية، بينما كان هناك انخفاض محدود فىدخل الأسر، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة".