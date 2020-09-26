شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 41.92 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وذلك عند التسوية أمس الجمعة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40.25 دولار للبرميل عند التسوية.

وشهدت أسعار النفط، انخفاضا بسبب تنامى المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حيث نزل مخزون الخام 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر إلى 494.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه 2.3 مليون برميل.

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وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما أربعة آلاف برميل في أحدث أسبوع، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 118 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.

وهبطت مخزونات البنزين الأمريكية أربعة ملايين برميل إلى 227.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 648 ألف برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 175.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها مليون برميل.