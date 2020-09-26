الاقتصاد

تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط، 41.92 دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت، وذلك عند التسوية أمس الجمعة، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  40.25 دولار للبرميل عند التسوية.

 

وشهدت أسعار النفط، انخفاضا بسبب تنامى المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس

 

وتراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حيث نزل مخزون الخام 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر إلى 494.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه 2.3 مليون برميل.

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وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما أربعة آلاف برميل في أحدث أسبوع، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 118 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.

 

وهبطت مخزونات البنزين الأمريكية أربعة ملايين برميل إلى 227.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 648 ألف برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 175.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها مليون برميل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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