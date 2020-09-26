شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يخفض نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9٪ وفقدان 400 مليون وظيفة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر منصاتها للتواصل الاجتماعي، مجموعة من الإنفوجرافات توضح فيها تأثير جائحة فيروس كورونا على مؤشرات الاقتصاد العالمي. وأشار الإنفوجرافات إلى توقع انخفاض النمو العالمي بنسبة 4.9٪، إلى جانب توقع انخفاض تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 20٪ والاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 40٪.

وشملت الإنفوجرافات توقع تراجع تجارة البضائع العالمية بنسبة 13-32٪، وأن خسائر ساعات العمل العالمية المتوقعة في عام 2020 ، تصل إلى ما يعادل فقدان 400 مليون وظيفة، كما يُتوقع أن يُعاد ما بين 70 إلى 100 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، بالإضافة إلى تجاوز الدين العالمي 258 تريليون دولار بنسبة 331٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2020.