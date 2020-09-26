شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج عُمان السنوى من القمح يزيد 132% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر التليفزيون الرسمي في سلطنة عمان نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة أن إنتاج القمح السنوي زاد بنسبة 132 بالمئة إلى 2226 طنا خلال الموسم الزراعي 2019-2020 بعد زيادة المساحة المزروعة. وأضاف التقرير أن السلطنة حصدت في الموسم السابق 962 طنا من القمح.

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