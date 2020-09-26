خبير بسوق المال ينصح المستثمرين بالبورصة بعدم الوقوع فى فخ شراء أسهم مرتفعة بقوة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال الأعمال، إن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية واصل تفوقه على المؤشر الرئيسي، حيث تأثرت أسهم الأخير بالأداء السلبي لأسواق المال العالمية وكذلك الاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، مضيفا كما واصلت أحجام التداول تحسنها مقارنة بالثلاث شهور الماضية، غير أنها انخفضت قليلاً مقارنة بالشهر الماضي، واستمر تركز التعاملات في الأسهم الصغيرة مقارنة بهدوء نسبي بأسهم المؤشر الثلاثيني. وأضاف "الشهيدي"، لـ"الخليج 365"، أن هناك بعض الأسهم حققت ارتفاعاً قوياً دون مبرر، ولذا نصح المستثمرين بسوق المال بمراجعة القيم العادلة لهذه الأسهم حتى لا يقعوا بفخ شراء أسهم مرتفعة بقوة ولكنها غير مدفوعة بنتائج أعمال ومراكز قوية، مطالباً باستغلال الطفرة الحالية التي حدثت في الأسهم الصغيرة لتشجيع الأفراد على الاستثمار بالبورصة المصرية مع زيادة وعيهم لقيم الشركات ونتائج أعمالها وخططها المستقبلية، ولذا يمكن البدء ببرنامج الطروحات الحكومية بشركات جديدة تكون جاذبة للمستثمرين، خاصة في الوقت التي تتزايد فيه تنافسية الاستثمار بالبورصة، حيث انخفضت أسعار الفائدة، وتوقف إصدار شهادات الادخار مرتفعة العائد، وهو ما يدفع المواطنين للبحث عن ملاذات أخرى للأسهم.



وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة. وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة. وتراجع رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنحو 200 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 616.7 مليار جنيه، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 314.9 مليار جنيه إلى 310.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191 مليار جنيه إلى 193.5 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%.

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