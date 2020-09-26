المطـارات تستعـد لارتفـاع الطـلب عـلى السفـر إلـى الإمـارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد مطارات الدولة لارتفاع الطلب على السفر إلى الإمارات بعدما أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، استئناف إصدار التأشيرات، (عدا تصاريح العمل)، الأمر الذي يسمح لغير المواطنين والمقيمين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي بزيارة الإمارات.

ويأتي استئناف إصدار أذونات الدخول في إطار تخفيف القيود وتعزيز جهود دولة الإمارات في دعم خطط التعافي للقطاعات الاقتصادية، وخصوصاً عودة السياح ورجال الأعمال.

وكانت الهيئة علقت في مارس/ آذار الماضي، إصدار التأشيرات، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

تستعد الناقلات الوطنية ومطارات الدولة وخاصّة مطاري أبوظبي والشارقة، لمزيد من المسافرين القادمين، فيما تواصل مطارات الدولة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة ومنع انتشار وباء «كوفيد-19»، وعلى رأس الإجراءات الفحوصات المسبقة للتأكد من خلو القادمين من الفيروس.





مطار الشارقة



وقالت «العربية للطيران» إنها قامت بفتح أبواب الحجوزات أمام جميع المسافرين إلى مطار الشارقة، بعدما حددت «لجنة أزمات وكوارث الشارقة» حزمة من إجراءات السفر عبر منافذها الجوية، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن فتح خطوط السفر للمواطنين والمقيمين في الإمارات، وذلك ضمن الجهود للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي رسالة للمستخدمين والمسافرين، لخصت «العربية» إرشادات وإجراءات السفر الجوي الجديدة، حيث ترحب الشارقة بجميع حاملي الإقامات في دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي الجنسيات المؤهلة للحصول على تأشيرة عند الوصول للسفر عبر مطار الشارقة.

ولا يحتاج سكان دولة الإمارات إلى موافقة مسبقة لدخول الشارقة، فيما يتم إجراء اختبار PCR آخر لدى الوصول إلى مطار الشارقة.

وعلى الركاب البقاء في الحجر الصحي الذاتي حتى يتم إخطارهم بنتائج الاختبار، ولا يشترط الحجر الصحي للركاب الذين يحصلون على نتيجة اختبار سلبية.

أما على الركاب الذين يحصلون على نتائج إيجابية الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، وتحمل جميع نفقات العلاج.

كذلك، يُسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر من مطار الشارقة إلى أي وجهة، وعلى المسافرين المغادرين الالتزام بإرشادات السفر وإجراءات البلدان التي يسافرون إليها.

كذلك، يجب على جميع المسافرين من وإلى الشارقة الحصول على تأمين صحي دولي.

ومن الضروري أن يكون لديهم نتيجة اختبار «كوفيد-19» سلبية، قبل 96 ساعة أو أقل من الوصول إلى الشارقة.

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مطار دبي



من جهتها تواصل مطارات دبي دعم النمو في رحلات الركاب المجدولة لشركات الطيران المعتمدة من وإلى مطار دبي الدولي.

وفي 23 يونيو/ حزيران 2020، أعادت السلطات فتح المجال الجوي لدولة الإمارات رسمياً وسُمح بالسفر إلى دبي للسياحة اعتباراً من 7 يوليو/ تموز 2020.

ويُنصح جميع المسافرين من المواطنين والمقيمين والسياح والركاب العابرين، الحصول على شهادة «كوفيد-19» سلبية قبل الوصول إلى مطار دبي. وقد يُطلب من بعض الركاب إجراء اختبار PCR آخر عند الوصول إلى مطار دبي.

ويعفى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة والأطفال الذين يعانون إعاقات متوسطة إلى شديدة من متطلبات الاختبار.



مطار أبوظبي



وبحسب «مطارات أبوظبي»، فإن إجراءات لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، لا تزال تحدد إرشادات الحجر الذاتي للمسافرين الدوليين القادمين إلى أبوظبي.

وعند الوصول إلى أبوظبي، تقوم الجهات الصحية المختصة بإجراء فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) فور نزول ركاب الطائرة، بعدها يجري تسجيل المسافرين القادمين في نظام الحجر الصحي، حيث يتم تزويدهم بسوار إلكتروني خلال فترة الحجر البالغة 14 يوماً.

وتجري الجهات الصحية المختصة تقييماً لمكان الإقامة الأنسب لأغراض الحجر، إذ قد يكون في المنزل، أو في أحد الفنادق، أو في أحد مرافق الحجر الصحي التي توفرها الجهات المختصة.

وبحسب الإرشادات على موقع «مطار أبوظبي» الإلكتروني، وبعد 12 يوماً من الوصول إلى الدولة، يتوجب على المسافرين إجراء فحص (PCR) مرة أخرى. وفي حال كانت النتيجة (سلبية) سيتم إزالة السوار الإلكتروني في اليوم ال 14 من وصول المسافر إلى أبوظبي، وتنتهي بذلك فترة الحجر الصحي.