شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أمازون" يرتفع مغلقا أعلى 3 آلاف دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "أمازون دوت كوم" خلال تعاملات يوم الجمعة معاودا الإغلاق أعلى الحاجز النفسي (ثلاثة آلاف دولار) مما دفع القيمة السوقية لشركة التجارة الإلكترونية أعلى 1.5 تريليون دولار.



تواصل "أمازون" مكاسبها القوية في ظل استفادتها من أزمة كورونا في أنشطة التوصيل والشراء عبر الإنترنت نتيجة القلق من تجدد قيود الإغلاق مع ارتفاع الإصابات بالفيروس.

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وتجدر الإشارة إلى أن "وول مارت" عززت تواجدها هي الأخرى عبر الإنترنت كما أعلنت إطلاق برنامج العضوية والاشتراك للأعضاء المميزين بداية من سبتمبر/أيلول الجاري على غرار برنامج "امازون برايم".



وتدرس "أمازون" المزيد من التوسع في أنشطتها وخدماتها حول العالم عن طريق صفقات الاستحواذ على كيانات منافسة أو أصغر.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "امازون دوت كوم" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الجمعة عند 3095 دولارا، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 1.51 تريليون دولار، وبلغ السهم أعلى سعر اليوم عند 3101.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2999 دولارا.