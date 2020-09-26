شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تعزز مكاسبها و"ناسداك" يحقق أول مكاسب أسبوعية منذ أغسطس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة وعززت مكاسبها في الساعة الأخيرة من التداولات ليتمكن ناسداك من تحقيق أول مكاسبها الأسبوعية منذ أغسطس/آب، في حين سجل "داو جونز" و"إس أند بي 50" رابع خسائرهما الأسبوعية على التوالي.



ورغم الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، إلا أن التفاؤل لا يزال معقودا على تطوير لقاح آمن وفعال للوقاية من فيروس كورونا" في وقت قريب.



وكشفت بيانات أمريكية عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1%، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% في أغسطس/آب دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.



وفي سوق النفط، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 0.2% أو ما يعادل 6 سنتات وأغلقت جلسة نيويرك عند 40.25 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.6%، وبلغ أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولارا.

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وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بأقل من 0.1% أو ما يعادل سنتين اثنين وأغلقت جلسة لندن عند 41.92 دولار للبرميل، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.3% (ما يعادل 358 نقطة) إلى 27174 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 27239 نقطة وأقل مستوى عند 26635 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1.6% (ما يعادل 52 نقطة) إلى 3298 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 3309 نقاط وأقل مستوى عند 3228 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 2.3% (ما يعادل 241 نقطة) إلى 10913 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 10939 نقطة وأقل مستوى عند 10639 نقطة.