شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على ارتفاع لكنها تسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الجمعة بعد أربع جلسات من الخسائر، وذلك رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وسجلت السلعة الزراعية خسائر أسبوعية.



ويتوقع مراقبون المزيد من الضغوط على سوق السلع الزراعية في الفترة المقبلة تزامنا مع موسم الحصاد والمبيعات.

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وتلقت السلع الزراعية دعما أيضا من استمرار الطلب الصيني بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري التي أبرمت مع الولايات المتحدة منتصف يناير/كانون الثاني هذا العام.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.7 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% إلى 3.65 دولار للبوشل، وسجلت خسائر أسبوعية بنسبة 3.6% هي الأكبر منذ أوائل أبريل/نيسان، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.67 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 3.63 دولار.