شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض وتسجل خسائر أسبوعية بحوالي 15% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة بالتزامن مع ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم صدور بيانات حكومية ضعيفة.



وكشفت بيانات عن ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1%، بينما ارتفع المؤشر بقيمته الأساسية - عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% في أغسطس/آب دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.7 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.4% أو بعشرة سنتات إلى 23.093 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 14.9% هي الأكبر منذ الثالث عشر من مارس/آذار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 23.415 دولار وأقل سعر عند 22.520 دولار.