شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ما دفع المعدن النفيس لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية في أكثر من ستة أشهر.



كانت بيانات حكومية قد أظهرت ارتفاع مؤشر طلبات السلع المعمرة في أمريكا بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1%.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.7 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



هذا، وتنتظر الأسواق مدى التعافي الذي يسجله الاقتصاد الأمريكي في الآونة الأخيرة وما إذا كان سيستمر من عدمه.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% او ما يعادل 10.60 دولار إلى 1866.3 دولار للأوقية وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 4.9% هي الأكبر منذ الثالث عشر من مارس/آذار، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 1879.3 دولار وأقل سعر عند 1854.1 دولار.