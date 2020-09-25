شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل الأسبوع الماضي، بقيمة تداول بلغت 987 مليون جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.7%، وجاءت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 785.2 مليون جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 8.5%.

وحلت شركة بايونيرز لتداول في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 774.3 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.4%، وفى المركز الرابع تأتى شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 731.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 8%، وفى المركز الخامس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 590.2 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%.

وجاء في المركز السادس شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 565.9 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.1%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 526.4 مليون جنيه بنسبة 5.7%، وحل في المركز الثامن شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة 481.4 مليون جنيه بنسبة 5.2%.

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وحلت في المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة في الأوراق المالية، اتش سي لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 450.7 مليون جنيه، و 381 مليون جنيه، بنسبة 4.9%، 4.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 10911.44 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.35% ليغلق عند مستوى 2000.45 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.15% مغلقًا عند مستوى 2885.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12581.36 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 8.09% ليغلق عند مستوى 1013.18 نقطة.