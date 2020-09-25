شكرا لقرائتكم خبر عن 3 محاور لاجتماع "شباب الأعمال" مع هيئة الاستثمار.. أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف الجبلى رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، عن تفاصيل اجتماع وفد من الجمعية مع المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، منتصف الأسبوع الماضي، قائلاً إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على 3 محاور؛ الأول تفعيل التواصل بين الهيئة والجمعية من خلال إنشاء نقطة اتصال بين الهيئة والجمعية، لطرح مشاكل الأعضاء على الهيئة، والعمل على حلها، وتمثيل أعضاء من الجمعية باللجان الحكومية سواء المعنية بمناقشة التشريعات أو قرارات الاستثمار خاصة المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لطرح أفكار جديدة خارج الصندوق، والدخول فى مجالات استثمار جديدة، وكذلك عقد لقاء للمستشار محمد عبد الوهاب مع أعضاء الجمعية قريباً لاستعراض ما تم تنفيذه من إصلاحات بمناخ الاستثمار والتيسرات الجديدة.

وأضاف "الجبلي"، لـ"الخليج 365"، المحور الثانى بالاجتماع وهو طرح الاستثمار بالصعيد على أعضاء الجمعية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم الاتفاق على تنسيق زيارات لأعضاء جمعية شباب الأعمال للمناطق الاستثمارية بالصعيد لبحث فرص الاستثمار مع المحافظين وفروع الهيئة بها، المحور الثالث مساندة جمعية شباب الأعمال لجهود الهيئة فى الترويج للاستثمار فى الخارج وجذب الاستثمارات الأجنبية، لافتًا فى هذا الإطار إلى أن المستثمر المحلى هو أفضل سفير لجذب الاستثمارات الأجنبية، سواء من خلال الترويج لنجاحاته فى الاستثمار بمصر، وهو ما يدعم جذب استثمارات أجنبية أو إقامة شراكات مع شركات من الخارج، مستشهداً بمشروع بنبان فى أسوان، والذى نجح فى جذب استثمارات أجنبية من الخارج.

وشدد رئيس جمعية شباب الأعمال، على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى بعثات طرق الأبواب، وحملات الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية، لأن القطاع الخاص المصرى هو القادر على جذب الاستثمار بسبب تفهمه لمتطلبات الشركات الراغبة فى الاستثمار، مضيفا أن رئيس هيئة الاستثمار أبدى تفهمه لرؤية الجمعية بهذا الشأن.

وأشاد شريف الجبلي، بتعاون المستشار محمد عبد الوهاب، فى الاستماع لمشاكل ومقترحات منظمات البيزنس، وتأكيده على ضرورة استمرار التواصل المباشرة بهدف تحقيق مصلحة الوطن.