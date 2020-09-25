شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قيادات من قطاع الاتصالات بمجلس إدارة بنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020، وضم التشكيل 3 قيادات من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات الاسبق وتكنولوجيا المعلومات و المهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذي الأسبق للمصرية للاتصالات و ميرنا عارف مدير عام شركة مايكروسوفت.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصرى، هشام عكاشة رئيساً لمجلس الإدارة تنفيذي، و يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، و داليا الباز نائباً لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، و سحر السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، و علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و شريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

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بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيساً لمجلس الإدارة – تنفيذي، و عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، و حسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائباً لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، و أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و تامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و محمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، و ميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.