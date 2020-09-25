شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يكشف وضع شهادات الاستثمار المشتراه قبل قرار خفض أسعار الفائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادى، إن البنك المركزى رفع أسعار الفائدة في وقت سابق، بسبب ارتفاع معدل التضخم خلال تلك الفترة، وتراجعت تلك النسب مع مرور الوقت، حتى أعلن البنك المركزى انخفاض معدلات التضخم بنسب مقبولة، وكان من الطبيعى أن يخفض البنك المركزى الفائدة مع انخفاض نسب التضخم.

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وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور: "كل اللي عمل شهادات استثمارية قبل قرار تخفيض الفائدة هتفضل فائدتها زي ما هي، لأن ده تعاقد بين البنك وبين العميل بتاعه وتنتهي بنهاية الشهادة بتاعتها، وفي ناس بتقول أنا كنت بعتمد بشكل كبير على هذا العائد، وخلينا نقول أن الموضوع يعتمد على شقين، شق يعتمد على المستثمر، والذي كان شديد التضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، وده بيأثر على رغبة دخول مستثمرين جدد".

وقال: "خفض سعر الفوائد وتنشيط الاستثمار سيعمل على تخفيض الأسعار وتصبح في متنازل المواطن الذي يعتمد على فوائد الشهادات".