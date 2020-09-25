التجديد لمحمد الإتربى رئيسًا لبنك مصر و"المغربى" و"عبد الوهاب" نائبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن قرار التجديد لمجلس إدارة بنك مصر، صدر برئاسة محمد الإتربى، لرئاسة مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربى، وحسام عبد الوهاب، نائبين لرئيس مجلس إدارة البنك. وينشر ”الخليج 365” نص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالتشكيل الكامل لمجلس إدارة بنك مصر لمدة 3 سنوات. Advertisements

التجديد لمحمد الإتربى رئيسًا لبنك مصر والمغربى وعبد الوهاب نائبين

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