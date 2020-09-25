التجديد لهشام عكاشة رئيسًا للبنك الأهلى و"أبو الفتوح" و"الباز" نائبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم ”الخليج 365” أن قرار التجديد لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، صدر برئاسة هشام عكاشة، لرئاسة مجلس إدارة البنك، ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز، نائبين لرئيس مجلس إدارة البنك. وينشر ”الخليج 365” نص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والذى نص على أن عضوية المجلس الجديد تشمل سحر السلاب وعلى الصعيدى وشريف وهبة وأحمد حلمى وعاطف نجيب ومحمد هانى صلاح الدين أعضاء غير تنفيذيين.

التجديد لهشام عكاشة رئيسًا للبنك الأهلى وأبو الفتوح والباز نائبين

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