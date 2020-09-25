شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد اليوم الجمعة 25-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الجمعة 25-9-2020، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها،25.8 مليار دولار حجم السحب من صناديق الأسهم الأمريكية، تريليون و605 مليارات جنيه إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك في أبريل الماضى، ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار.. والأوقية تسجل 1873.83 دولار.

25.8 مليار دولار حجم السحب من صناديق الأسهم الأمريكية

كشف تقرير تدفقات الصناديق الأسبوعية من بنك أوف أمريكا ،اليوم الجمعة أن المستثمرين سحبوا 25.8 مليار دولار من صناديق الأسهم الأمريكية فى الأسبوع المنتهى ، فى ثالث أكبر نزوح للتدفقات على الإطلاق من تلك الفئة من الأصول.

وقال محللو بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات للأسبوع المنتهى فى التاسع من سبتمبر من شركة إي.بي.إف.آر لتتبع التدفقات المالية إنه جرى سحب الأموال من قطاعات كانت المستفيد الرئيسى من التعافى فى أعقاب انهيار كوفيد-19 فى مارس ، وتكبدت أسهم التكنولوجيا نزوحا للتدفقات بقيمة مليار دولار، وهو الأكبر منذ يونيو 2019، بينما تدفقت 11.6 مليار دولار من الأسهم القيادية الأمريكية.

تريليون و605 مليارات جنيه إجمالي التسهيلات الممنوحة من البنوك في أبريل الماضى

ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالعملة المحلية خلال شهر أبريل الماضي، حيث بلغ إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة نحو تريليون و605 مليارات جنيه، مقابل تريليون و247 مليار جنيه خلال أبريل من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 357.9 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الودائع بالبنوك المصرية حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أبريل الماضي، وفقًا لبيانات حكومية، حيث سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليونات و518.6 مليار جنيه، مقابل 3 تريليونات و931.9 مليار جنيه في شهر ابريل عام 2019، بزيادة بلغت نحو 586.7 مليار جنيه.

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119.7مليار جنيه استثمارات قطاع النقل بخطة العام المالى بنسبة نمو 23

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول الملامح الأساسية لمستهدفات واستثمارات قطاع النقل بخطة عام 20/2021 ، وشدد الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية الاقتصادية لقطاع النقل حيث تعد شبكات النقل بكافة أنواعها بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، وتمكين مواقع الإنتاج من الحصول على متطلّباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل، ولذا، يُمثّل ناتج هذا القطاع مُدخلاً هاماً من مُدخلات الإنتاج في كثير من القطاعات السلعية والخدمية، مثل قطاعات التجارة والصناعة الاستخراجية والتحويلية، مشددة على أهمية تحسين كفاءة هذا القطاع والنهوض بإنتاجيته لتأثيراتها الإيجابية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.

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وأكدت "السعيد"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مؤشّرات قطاع النقل أصبحت من المؤشّرات الرئيسية الدالة على درجة التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدول، لافتة إلى أن قطاع النقل في مصر يحتل أهمية خاصة لما تحظى به من موقع جغرافي متميّز في منتصف طرق النقل وبالقرب من الأسواق الرئيسية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو يُمثّل نقطة قوة ويهيئها لتصبح مركزاً ومحوراً عالمياً رئيسياً في خدمات النقل واللوجيستيّات، وبخاصة في ظل الانتشار الواسع لنظام النقل متعدّد الوسائط، وما يُحقّقه من وفورات جمّة.

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً مع تراجع الدولار.. والأوقية تسجل 1873.83 دولار

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز فى الولايات المتحدة للظهور مجدداً، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعى منذ أغسطس.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) لكن الأسعار منخفضة نحو 4% في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1879.20 دولار.

ونزل مؤشر الدولار عن ذروة شهرين لكنه يتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل ، مرتفعا 1.5 بالمئة، مما يزيد تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "في ظل هدوء على جبهة البيانات، يبدو أن المستثمرين يرغبون في أن يظلوا في حالة من خفة الحركة والتحوط عبر ترك أموالهم في الدولار، بدلا من التحرك إلى المعادن النفيسة أو السندات الأمريكية".

تراجع أسعار النفط وهبوط خام برنت 4 سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل

نزلت أسعار النفط اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعى بسبب تنامى المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك بعض القلق إزاء عودة محتملة للصادرات من ليبيا.

وانخفض خام برنت أربعة سنتات إلى 41.90 دولار للبرميل ، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى ثمانية سنتات إلى 40.23 دولار للبرميل.

ويتجه برنت صوب التراجع نحو ثلاثة بالمئة هذا الأسبوع ويمضى الخام الأمريكى على مسار الانخفاض بنحو اثنين بالمئة. ويتجه الخامان القياسيان صوب تسجيل نزول شهري، سيكون الأول لبرنت فى ستة أشهر.