شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبقي على خسائره وسط ارتفاع الدولار والمخاوف حيال الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل المخاوف بشأن الطلب العالمي نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا فضلا عن ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



ومع ارتفاع عدد الإصابات عالميا أعلى 32 مليون شخص واقتراب الوفيات من حاجز المليون، كشفت بعض الحكومات عن تعرض دولها لموجة ثانية من الفيروس.



ولجأت بعض الدول لفرض قيود الإغلاق نتيجة ارتفاع الإصابات، وهو ما يضر الطلب على السلع مجددا، ومن بينها النفط.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.7 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 40.2 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولارا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.1% إلى 41.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.