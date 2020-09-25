شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي ينخفض متأثرا بالضغوط على النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة في ظل الضغوط على سوق النفط الذي يعد السلعة الاستراتيجية الرئيسية لكندا.



يأتي ذلك في ظل القلق بشأن موجة ثانية من إصابات فيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم مما دفع البعض منها لفرض قيود الإغلاق مرة أخرى، ومن ثم الإضرار بالطلب.



هذا، وقد تجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" حاجز 32 مليون حالة على مستوى العالم في حين توفي ما يقرب من 990 ألف شخص جراء إصابتهم بالمرض حتى اللحظة.

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وفي سوق الخام، تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 40.09 دولارا للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.6 دولار وأقل سعر عند 39.7 دولارا.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.4% إلى 41.77 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 42.3 دولار وأقل سعر عند 41.5 دولار.



وعلى صعيد العاملات، انخفض الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7457، وسجل أعلى سعر عند 0.7498 وأقل سعر عند 0.7452.