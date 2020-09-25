شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 25-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واجه سعر النفط مقاومة قوية عند 40.54 ليرتد هبوطاً ويختبر الدعم المحوري الأول 39.83، ويحتاج السعر للتماسك فوق هذا المستوى لاستئناف المحاولات الإيجابية والتوجه لاختراق المقاومة المذكورة ومن ثم تأكيد الاندفاع نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يصل إلى 41.69، مع التذكير بأن الثبات فوق 39.83 و39.25 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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