شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية عقب بيانات دون التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية دون توقعات المحللين في الولايات المتحدة.



وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية أن مؤشر طلبات السلع المعمرة ارتفع بنسبة 0.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 1.1%.

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وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر طلبات السلع الأمريكية المعمرة بقيمته الأساسية - عند استثناء بعض السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء – بنسبة 0.4% في أغسطس/آب دون توقعات بارتفاع نسبته 1%.



كان عدد من أعضاء البنك المركزي الأمريكي قد أكدوا على استمرار تعافي الاقتصاد الأكبر في العالم حتى نهاية العام الجاري ليتحول إلى النمو في العام القادم.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:38 بتوقيت جرينتش عند 26811 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 70 نقطة) إلى 11743 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3251 نقطة.