شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يواصل خسائره أدنى 3 دولارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن الصناعي خسائره أدنى الحاجز النفسي (3 دولارات للرطل).



يأتي ذلك بعد استيعاب تصريحات الاحتياطي الاتحادي والتي كشفت عن تضارب في الآراء حول تعافي الاقتصاد الأمريكي.



ويتابع المستثمرون عن كثب البيانات الاقتصادية الصينية والتي تلمح إلى حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم بوصف بكين من بين أكبر المستهلكين للمعادن والسلع.

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من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:52 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 94.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 94.6 نقطة وأقل مستوى عند 94.1 نقطة.



كان النحاس قد تعافى تدريجيا على مدار الفترة الماضيةمن تداعيات كورونا وقيود الإغلاق، لكن مع عودة الإصابات وفرض بعض الدول قيودا للإغلاق، تضرر الطلب مجددا.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 2.95 دولار للرطل، وسجل أعلى سعر عند 2.99 دولار وأقل سعر عند 2.94 دولار.