شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 22% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أخر تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك AMIC، أن مبيعات سيارات الركوب قد زادت خلال النصف الأول من 2020 مسجلة 62 ألف و171 سيارة مقارنة بـ 51 ألف و311 سيارة خلال نفس الفترة من 2019الماضي بزيادة 22%، كما اعلن تقرير أميك عن حجم مبيعات السيارات خلال يونيو الماضي والتي سجلت 11 ألف و217 سيارة مقارنة بـ 10 آلاف و157 سيارة خلال نفس الفترة من عام 2019 مسجلاً نسبة زيادة 10 %.

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وكشف التقرير عن تراجع مبيعات السيارات المجمعة محلياً خلال النصف الأول من 2020 بنسبة 11.3 ٪ بعد أن توقفت عند 16 ألف و829 سيارة ملاكي مقارنة بـ 18 ألف و983 سيارة بداية من 2020 حتى نهاية يونيو الماضي.

بينما حققت السيارات المستوردة نمواً كبيراً مسجلة زيادة بنسبة 40.3٪ بعد بيع 45 ألف و342 سيارة خلال نفس الفترة من 2020 مقارنة بـ 32 ألف و328 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.