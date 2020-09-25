الاقتصاد

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 25-9-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 25-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.12 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

 

سعر الذهب عيار 24
 

بنحو  224.12 ريال  بما يعادل  59.75 $

 

سعر الذهب عيار 22  
 

بنحو  205.44 ريال  بما يعادل  54.77 $

 

سعر الذهب عيار 21   
 

بنحو 196.11 ريال  بما يعادل  52.28 $

 

سعر الذهب عيار 18   
 

بنحو  168.09 ريال  بما يعادل  44.82 $

 

سعر الذهب عيار 14   
 

بنحو  130.74 ريال  بما يعادل  34.86 $

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سعر الذهب عيار 12  
 

بنحو  112.06 ريال   بما يعادل  29.88 $

 

سعر أوقية الذهب
 

بنحو  6,970  ريال   بما يعادل  1,858 $

 

سعر جنيه الذهب  
 

بنحو 1,569 ريال   بما يعادل   418.28 $

 

سعر كيلو الذهب
 

بنحو 224,116 ريال  بما يعادل 59,752 $

 

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز فى الولايات المتحدة للظهور مجدداً، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعى منذ أغسطس.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة)  لكن الأسعار منخفضة نحو 4% في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1879.20 دولار.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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