شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 25-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار الذهب السعودى اليوم الجمعة 25-9-2020، حيث بلغ سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية نحو 224.12 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

سعر الذهب عيار 24

بنحو 224.12 ريال بما يعادل 59.75 $

سعر الذهب عيار 22

بنحو 205.44 ريال بما يعادل 54.77 $

سعر الذهب عيار 21

بنحو 196.11 ريال بما يعادل 52.28 $

سعر الذهب عيار 18

بنحو 168.09 ريال بما يعادل 44.82 $

سعر الذهب عيار 14

بنحو 130.74 ريال بما يعادل 34.86 $

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سعر الذهب عيار 12

بنحو 112.06 ريال بما يعادل 29.88 $

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,970 ريال بما يعادل 1,858 $

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,569 ريال بما يعادل 418.28 $

سعر كيلو الذهب

بنحو 224,116 ريال بما يعادل 59,752 $

صعدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، إذ تراجع الدولار وعادت الآمال بشأن مزيد من إجراءات التحفيز فى الولايات المتحدة للظهور مجدداً، لكن المعدن الأصفر على مسار تسجيل أكبر تراجع أسبوعى منذ أغسطس.

وارتفع الذهب فى المعاملات الفورية 0.3% إلى 1873.83 دولار للأوقية (الأونصة) لكن الأسعار منخفضة نحو 4% في الأسبوع إذ تعرضت لضغوط بفعل ارتفاع الدولار بوجه عام، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1879.20 دولار.