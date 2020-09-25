شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 41.90 دولار لبرنت و40.23 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار النفط اليوم، 41.90 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي منخفضا بمقدار 4 سنتات، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 40.23 دولار للبرميل منخفضا بمقدار 8 سنتات.

وشهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، انخفاضا وتتجه صوب تسجيل انخفاض أسبوعى بسبب تنامى المخاوف بشأن تأثر الطلب على الوقود بفعل ارتفاع جديد واسع النطاق لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك بعض القلق إزاء عودة محتملة للصادرات من ليبيا وفقا لرويترز، حيث حملت ناقلة نفط شحنة أمس من مرفأ من بين ثلاثة مرافئ ليبية أعيد فتحها فى الأيام القليلة الماضية ومن المتوقع تحميل المزيد من الشحنات فى الأيام المقبلة.

Advertisements

وتراجعت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حيث نزل مخزون الخام 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر أيلول إلى 494.4 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضه 2.3 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما أربعة آلاف برميل في أحدث أسبوع، وانخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 118 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، ونزل معدل استغلال طاقة المصافي نقطة مئوية واحدة.

وهبطت مخزونات البنزين الأمريكية أربعة ملايين برميل إلى 227.5 مليون برميل، بينما توقع المحللون في استطلاع رويترز تراجعها 648 ألف برميل وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 3.4 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 175.9 مليون برميل، في حين كان من المتوقع صعودها مليون برميل.