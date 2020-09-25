شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة أسوأ من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر آب/أغسطس مرتفعة بمقدار 0.4%، أسوأ من توقعات الخبراء ارتفاع بمقدار 1.1% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 11.4% .

كما صدرت طلبيات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر مرتفعة بمقدار 0.4% ، أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع بمقدار 1.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بمقدار 2.6% ، هذا البيان سلبي لأكبر اقتصاد فى العالم.