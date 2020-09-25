شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقفز لأعلى مستوى فى شهرين قبل بيانات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لأعلى مستوى فى شهرين مقابل سلة من العملات العالمية ، ليستأنف مكاسبه التي توقفت مؤقت بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، على وشك تحقيق أكبر مكسب أسبوعي فى ستة أشهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى عمليات تأمين سلامة سيولة الدولار فى ظل موجة الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات طلبات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 94.62 نقطة الأعلى منذ 24 تموز/يوليو الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 94.32 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 94.19 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بحوالي 0.1% ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، وبعد بيانات سلبية عن طلبات إعانة البطالة فى الولايات المتحدة.

على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الجاري ، حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا حتى الآن بأكثر من 1.7% ، بصدد تحقيق ثالث مكسب أسبوعي فى غضون شهر ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ آذار/مارس الماضي.

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يعاذ هذا المكسب الأسبوع الأضخم فى ستة أشهر إلى كثافة عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ، وإعلان بعض الحكومات تشديد بعض القيود لمنع انتشار المرض.

وبسبب تلك التطورات تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية موجة هبوط حادة، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن طلبيات السلع المعمرة أحد أهم مؤشرات قياس مستويات الإنفاق الاستثماري فى البلاد ، ويمثل الإنفاق الاستثماري أكثر من 16% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش ،طلبيات السلع المعمرة المتوقع ارتفاع بنسبة 1.1% خلال آب/أغسطس من ارتفاع بنسبة 11.4% فى تموز/يوليو ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع ارتفاع بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 2.6% الشهر السابق.