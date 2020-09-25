شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى شهرين ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011 ، بفعل الصعود القوي فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 3.0% إلى مستوي 22.42$ ، من مستوي الافتتاح عند 23.12$ ، و سجلت أعلى مستوى عند 23.28$.

أنهي المعدن الأبيض"الفضة" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 1.7% ،فى أول مكسب فى غضون الستة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أدنى مستوى فى شهرين عند 21.65$ للأوقية.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فأسعار الفضة منخفضة حتى الآن أكثر من 16% ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ أيلول/سبتمبر 2011 ، بسبب تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

خاصة فى ظل تصاعد مخاوف الاقتصاد العالمي ، عقب حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وإعلان بعض الحكومات العالمية تشديد بعض القيود للحد من انتشار الجائحة الفيروسية.

وأدت تلك التطورات إلى موجة هبوط حادة فى معظم أسواق الأسهم العالمية ، خاصة الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تكثيف عمليات بيع أصول المعادن والسلع ، لتأمين سلامة سيولة الدولار الأمريكي.