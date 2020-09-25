شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى للدراسات الاقتصادية يناقش تجربة الصين الرقمية فى الخدمات العامة.. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية الثلاثاء المقبل، ندوة عبر الإنترنت تحت عنوان "التجربة الصينية في تحسين الخدمات العامة من خلال التحول الرقمي.. الدروس المستفادة لمصر"، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها المركز لخدمة الاقتصاد المصري.

ومن المقرر أن يشارك في الندوة، هان بينج المستشار الاقتصادي والتجاري لسفارة الصين، والدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية وذلك بكلمات تمهيدية، وعمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية، كما يشارك في الندوة مجموعة من الخبراء الصينيين، ومن الجانب المصري رامي يوسف مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، وياسر تيمور مستشار وزارة المالية لمشروعات تطوير مصلحة الضرائب، والدكتور خالد دربالة خبير التحول الرقمي، ويدير اللقاء الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي للمركز ومدير البحوث.

وأصدر المركز المصري للدراسات الاقتصادية في وقت سابق، ورقة عمل حول "التحول الرقمي في منظومة التجارة العابرة للحدود، وهي عبارة عن دراسة ميدانية للتحول الرقمي في تلك المنظومة طبقا لاتفاقية تيسير التجارة والمصدق عليها عام 2017 "النافذة الواحدة"، من أجل وضع إطار منهجي لضمان دقة وكفاءة البيانات والمعلومات المستخرجة من المنظومة.

وتهدف الورقة إلى دراسة التحديات والمعوقات بالمنظومة الحالية ووضع بناء هيكلي لآليات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والصادرة بما يحقق المستهدف من خفض الفترة الزمنية لدورة العملية التجارية لشحنات الصادر والوارد مع ضمان التكامل والترابط بين وحدات الجهاز الإداري للدولة المشاركة في عمل المنظومة ورفع درجة الحوكمة لآليات العمل.