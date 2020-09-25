شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المصرف المتحد: خفض أسعار الفائدة بسبب تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك المركزى المصرى، أقدم على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بسبب تراجع معدل التضخم فى مصر بنهاية أغسطس الماضى إلى أدنى مستوى فى 9 أشهر، واستمرار أداء المؤشرات الاقتصادية الجيدة لمصر، رغم أزمة كورونا، وتراجع معظم المؤشرات الاقتصادية لدول العالم وجاذبية الاستثمار فى أدوات الدين بمصر بالمقارنة بالدول الأخرى.

وأشار رئيس المصرف المتحد، إلى أن استمرار هذه العوامل تؤدى إلى تخفيض الفائدة من الوقت الراهن وحتى نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أنه سيتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية للجنيه قبل أحداث يناير 2011.

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا أمس الخميس، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 50 نقطة أساس أى 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالى.