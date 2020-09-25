شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإضافة "وول مارت" برنامج عضوية على غرار "أمازون برايم" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "وول مارت" خلال تعاملات يوم الخميس في أعقاب توقعات محللي بنك "يو بي إس" بشأن برنامج شركة متاجر التجزئة الأمريكية للاشتراك والعضوية والذي يسمى "وول مارت بلس" على غرار برنامج "أمازون برايم" للعملاء المميزين.



وذكر المحللون أن "وول مارت بلس" سوف يجذب ما يقرب من عشرة ملايين عضو بنهاية عام 2021.



وكانت "وول مارت" قد أطلقت هذا البرنامج بداية من الأول من سبتمبر/أيلول الجاري برسوم تقدر بحوالي 12.95 دولار كل شهر أو ما يناهز 98 دولارا كل عام.

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ويقدم البرنامج عدة مميزات للمشتركين والأعضاء من عملاء "وول مارت" مثل خدمات التوصيل المجانية وغير المحدودة.



وأشار المحللون إلى أنه لو كل فرد من الأعضاء العشرة ملايين المتوقع اشتراكهم في برنامح "وول مارت" سينفق 100 دولار كل شهر، فإن ذلك سيضيف 12 مليار دولار كمبيعات إضافية للشركة في عام واحد.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "وول مارت" بنسبة 0.5% وأغلق جلسة الخميس عند 136.7 دولار، وسجل أعلى سعر عند 137.8 دولار وأقل سعر عند 135.1 دولار.