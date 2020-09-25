شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات قطاع الصناعـة الألمانـي للصادرات ترتفع بقوة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال كلاوس فولرابه الخبير الاقتصادي لدى معهد إيفو الاقتصادي إن قطاع الصناعة الألماني يتعافى وإن توقعاته للصادرات تحسنت بشكل كبير. وأضاف أمس الخميس أن ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا يلحق الضرر بالثقة في قطاع الخدمات، على الأخص في السياحة لكن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات المرتقبة في الولايات المتحدة لم يؤثرا بعد في الشركات الألمانية. (رويترز)

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