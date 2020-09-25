84 % من المستثمرين يتوقعون نمو الاقتصاد العالمي مجدداً خلال عام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أظهر استبيان بنك أوف أمريكا لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر سبتمبر/أيلول، أن المستثمرين يبدون توجهاً نحو «التداول» في سوق الأسهم عقب التعافي الكبير بنسبة 51% من الانخفاض الذي شهده شهر مارس/آذار؛ ولم يحدث أي تغيير على مؤشر بنك أوف أمريكا «بول آند بير» وبقي ثابتاً عند 3.9 مما يشير إلى ثبات مؤشر ستاندرد آند بورز عند 3300 - 3600 وأن التغيرات الدورية ما تزال في مراحل مبكرة، وهذا هو الطابع السائد في شهر سبتمبر.

تُشير الآراء إلى أن «السوق صاعدة» إذ يُفيد 58% من المستثمرين أن الأسواق قد بدأت تشهد صعوداً (مقارنة مع 25% منهم في شهر مايو).

الركود انتهى

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كما تتجه الآراء إلى أنه «لم نعد في حالة ركود اقتصادي»؛ فلأول مرة منذ شهر فبراير/شباط يعتقد عدد أكبر من المستثمرين (49%) أن الاقتصاد الكلي في مرحلة مبكرة من الدورة الاقتصادية مقارنة مع 37% يرون أنها حالة ركود اقتصادي، غير أن 84% من المستثمرين يعتقدون أننا سنشهد نمواً عالمياً في الاثني عشر شهراً القادمة.

ويتوقع 61% من المستثمرين أن التعافي سيكون على شكل حرف«U» أو «W»، مقابل 20% فقط منهم يعتقدون أن التعافي سيكون على شكل حرف«V». وفي حين يفضّل 51% ضبط الميزانيات العمومية، يرغب 37% منهم في زيادة النفقات الرأسمالية (مقارنة مع 13% من المستثمرين في شهر إبريل)؛ ويُظهر الاستطلاع تشكّك المستثمرين بشأن استدامة التوجه نحو الارتفاع.

الهوس التقنية

يرى 80% من المستثمرين أن الاستثمار طويل الأجل في أسهم شركات التقنية الأمريكية هو الاستثمار «الأكثر اكتظاظاً» دوماً، وتحتل «فقاعة التقنية» المرتبة الثانية الآن في «مخاطر الذيل» بعد «الموجة الثانية» من تفشي فيروس كورونا.

يرى 41% أنه من المرجح أن يُشكّل إنتاج لقاح موثوق به لفيروس كورونا محفزاً لعائدات أكبر على السندات، ثم يأتي بعد ذلك التضخم بنسبة (37%)، حيث يُرجح المستثمرون أن يشهد الربع الأول من عام 2021 الإعلان عن اللقاح. كما يعتقد 11% فقط أن عائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل من فئة 10 سنوات سترتفع وتخرج عن نطاق 50 - 100 نقطة أساس بحلول نهاية السنة.