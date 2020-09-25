عرض اســتحواذ يقيّـم «دبــي أوتـودروم» بمليــار درهـم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة الاتحاد العقارية عن حصولها على عرض لشراء حصة في شركة «دبي أوتودروم» التابعة لها بقيمة 400 مليون درهم وذلك للاستحواذ على ما نسبته 40% من الشركة، ما يعني تقييم شركة «دبي أوتودروم» بمليار درهم.

ويُعد مشروع «دبي أوتودروم» إحدى العلامات المميزة للاتحاد العقارية حيث يضم عدداً من حلبات السباق بمواصفات عالمية هي الوحيدة من نوعها في إمارة دبي، وقد استضاف «دبي أوتودروم» سباقات عالمية بما في ذلك بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لفئة «جي تي» وبطولة أوروبا لسيارات «التورينج» وسباق «A1 GP» وسباق «GP2 Asia» وسباق «لامبورجيني سوبر تروفيو الشرق الأوسط» و«تحديMRF» وكأس «بورشيه جي تي 3 الشرق الأوسط» وكأس «راديكال الشرق الأوسط» وسباق «هانكوك 24 ساعة» في دبي.

Advertisements

شركات مساهمة خاصة

وقال خليفة حسن الحمادي، رئيس مجلس الإدارة، إن «الاتحاد العقارية» لديها عدد من الشركات التابعة ذات قيمة مضافة وتعمل في قطاعات حيوية تحقق نمواً مستداماً وقد أعلنا سابقاً أننا بصدد تحويل عدد منها إلى شركات مساهمة خاصة، والعرض المقدم لشراء حصة في شركتنا التابعة «دبي أوتودروم» ما هو إلا إنجاز آخر يثبت مكانة الشركة وشركاتها التابعة وما تتمتع به من أصول ذات جودة عالية تحقق قيمة مضافة ومتنامية.

وأضاف الحمادي: إننا نعمل على دراسة العرض المقدم وسيتم مناقشته خلال انعقاد مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بما يحقق مصلحة مساهمي الشركة، وسيتم الإفصاح عن أية تفاصيل أخرى وفقاً للقوانين والأنظمة والاتفاقيات المرعية بهذا الشأن.

وعلى صعيد آخر، يناقش مجلس الإدارة الاستحواذ على بعض الأصول العقارية الاستثمارية القائمة في دولة الإمارات.