نهاية حقبة تصنيع الطائرة العملاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

احتفلت «إيرباص» بتصنيع آخر طائرة عملاقة من طراز A380 وذلك بعد استكمال تجميع جسم الطائرة، ليتم نقلها من المحطة رقم 40 إلى المحطة 35 في تولوز الفرنسية، حيث من المتوقع تسليمها لشركة طيران الإمارات في وقت لاحق.

وبدت صورة الطائرة الأخيرة التي تم تجميعها ضمن برنامج العملاقة من «إيرباص» معلنة انتهاء حقبة مهمة في صناعة الطيران التجاري، وطارت أول A380 في رحلة تجارية عام 2007.

وتحمل آخر طائرة من A380 التي تم تجميعها الرقم التسلسلي 272. وهي واحدة من 9 طائرات A380. ومن المقرر أن تتجه ثماني طائرات إلى طيران الإمارات، التي تمتلك أكبر أسطول من طائرات A380، بينما من المقرر تسليم طائرة واحدة إلى شركة الطيران اليابانية ANA.

وشهد الاحتفال الذي أقيم بمناسبة الانتهاء من تجميع آخر طائرة A380، كلمات شكر لجيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة«إيرباص»، فيما كانت نوافذ الطائرة تحمل صور فريق العمل.

وأعلنت «إيرباص» في فبراير/ شباط 2019، وقف برنامج إنتاج الطائرة العملاقة، بسبب تراجع الطلب.

ورغم توقف إنتاج «العملاقة» إلا أن A380 ستواصل التحليق لسنوات قادمة، وستواصل الشركة الأوروبية تقديم الدعم الكامل لمشغلي طائرات A380.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات في تصريحات ل«FlightGlobal» إن النجاح المستمر لشركة الطيران جعلها تتخذ أكبر خطوة لها في تاريخها الممتد منذ 1985، وذلك في معرض فارنبورو الجوي عام 2000، وكانت خطوة كبرى تغييرية بعقد صفقة طلبيات من طائرة A380. وأضاف: «عندما فعلنا ذلك - طلبنا 15 طائرة وهوما لم تفعله أي ناقلة أخرى.. بعدها بدأ الآخرون بالتعامل مع الطائرة العملاقة بجدية أكبر».

وتابع: «أمضينا 15 عاماً في تحقيق نمو كبير. كان العمل ممتازاً، وكنا نتوسع بسرعة ونتجدد باستمرار. وكان المسافرون يأتون إلينا ».