شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل خسائره لليوم الرابع بفعل ارتفاع الدولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض الذهب، أمس الخميس، لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين؛ إذ يعرقله ارتفاع الدولار، بينما ينتاب القلق المستثمرين بشأن الضبابية التي تحيط بتدابير إضافية للتحفيز لدعم التعافي الاقتصادي المتباطئ في الولايات المتحدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1851.51 دولار للأوقية (الأونصة)، ليواصل النزول للجلسة الرابعة. وفي وقت سابق من الجلسة، بلغ أدنى مستوياته منذ 22 يوليو/تموز عند 1847.99 دولار.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 1853.10 دولار.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد على 8 أسابيع مقابل عملات منافسة؛ إذ أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة المخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية للإصابات ب«كوفيد- 19».

ويزيد ارتفاع الدولار من تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

وقال إدوارد مويا المحلل لدى أواندا: «لا يمكن للذهب التخلص من هيمنة الدولار، التي يتردد صداها عبر جميع فئات الأصول».

في غضون ذلك، يحاول مسؤولون بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إقناع المستثمرين بأنهم سيبقون على السياسة النقدية ميسرة لسنوات للمساهمة في انخفاض البطالة.

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وتدهور التفاؤل المحيط بالتعافي الاقتصادي الناشئ؛ إذ أظهرت بيانات، أن أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة وأوروبا شهدت فتوراً في سبتمبر/أيلول؛ إذ تستمر الجائحة بالتأثير سلباً في الأنشطة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 5.4% إلى 21.64 دولار وهو أدنى مستوى في أكثر من شهرين، ونزلت في أحدث تعاملات 4.2% إلى 21.91 دولار.

وانخفض البلاتين 0.5% إلى 833.31 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1% إلى 2199.39 دولار.

وفي أسواق العملات، تمسك الدولار بمكاسبه مقابل معظم العملات، أمس الخميس، بعدما أحيت مؤشرات على تباطؤ اقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة مخاوف بشأن تداعيات موجة ثانية من حالات العدوى بفيروس كورونا.

ويواجه اليورو، الذي تضرر بالفعل بسبب مخاوف من العودة لفرض إجراءات عزل عام مشددة، عقبة إضافية أمس الخميس؛ حيث سيجري نشر بيانات ثقة الشركات الألمانية.

ومن المرجح أن يواصل الدولار صعوده؛ حيث عززت زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا في أوروبا شهية الإقبال عليه كملاذ آمن، فيما دعا صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي الحكومة الأمريكية إلى تقديم المزيد من الدعم المالي.

(وكالات)