شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تكافح ضغوط التباطؤ وزيادة طلبات إعانة البطالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عانت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الخميس من ضغوط عديدة أمس الخميس، حيث دفعت عمليات بيع للأصول عالية المخاطر عالمياً الأسواق للهبوط الحاد، إذ أدى غياب تحفيز جديد في الاقتصاد الأمريكي وموجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا إلى إثارة مخاوف بشأن تباطؤ التعافي العالمي.

في بورصة نيويورك، انخفضت مؤشرات «وول ستريت» أمس الخميس إذ تشير زيادة مفاجئة في طلبات إعانة البطالة إلى أن تعافي سوق العمل يعتريه الضعف وأنه سيكون من الضروري تقديم المزيد من الدعم المالي لتجنب جولة أخرى من عمليات التسريح الضخم والمؤقت.

نزل المؤشر داو جونز الصناعي 47.04 نقطة أو ما يعادل 0.18% إلى 26716.09 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 10.87 نقطة أو ما يعادل 0.33% إلى 3226.14 نقطة بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 81.97 نقطة أو 0.77% إلى 10551.02 نقطة، غير أن المؤشرات تأرجحت في وقت لاحق محاولة المكافحة للوصول إلى المنطقة الخضراء.

وفي القارة العجوز، نزل المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 1%، ليبلغ أدنى مستوياته منذ 26 يونيو/ حزيران، بينما تراجعت بورصات فرانكفورت ولندن وباريس بين 0.6% و1%.

وتكبدت مؤشرات وول ستريت خسائر كبيرة الثلاثاء بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن دعا مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من المساعدة الحكومية من الكونجرس بينما عززوا موقفهم لتيسير السياسة النقدية.

في غضون ذلك، أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية تعيد فرض قيود مع كشف الحكومة عن خريطة «لمناطق خطرة» لفيروس كورونا ومنح السلطات المحلية في المناطق الأشد تضرراً أياماً لتشديد قيود أو المخاطرة بإعلان حالة طوارئ صحية هناك.

وانخفضت القطاعات الشديدة التأثر بالنمو كالسفر والنفط والغاز نحو 2% ما ضغط على السوق. كما تراجعت أسهم التكنولوجيا 2%.

وهوى سهم سينورلد البريطانية لتشغيل قاعات العرض السينمائي 16.5% بعد أن تحولت الشركة إلى تكبد خسارة. وقالت إنها ربما تجمع المزيد من الأموال إذا أجبرت على غلق قاعات العرض مجدداً بسبب قيود حكومية على التجمعات الاجتماعية.

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وفي آسيا، تراجعت المؤشرات كافة بشكل جماعي حيث فقد مؤشر شنجهاي 1.72%، وهبط مؤشر مونج كونج 1.82%، ونزل مؤشر كوريا الجنوبية 2.95%.

وفي طوكيو، نزلت الأسهم اليابانية متأثرة بموجة بيع واسعة النطاق في الأسهم العالمية أمس الخميس بعد مخاوف بشأن تقييمها المرتفع وزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا مجدداً واحتمال تباطؤ التعافي الاقتصادي الوليد في أنحاء العالم.

وزاد الضغط على الأسهم بفعل ضبابية بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية حيث امتنع الرئيس دونالد ترامب عن التعقيب بشأن انتقال سلمي للسلطة إذا خسر في الانتخابات التي تجرى في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتراجع المؤشر نيكاي القياسي 1.11% إلى 23087.82 نقطة ليهبط عن مستوى دعم رئيسي لمتوسطه في 25 يوماً عند 23217 نقطة ويسجل أدنى مستوى إغلاق خلال أسبوعين.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.08% إلى 1626.44 نقطة وكانت الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الصلب والسيارات الأكثر تضرراً.

ونزل سهم نيبون ستيل 4.1% فيما هوى سهم جيه.إف.إي هولدنجز المنافسة 6.1%. ومن ضمن أسهم شركات السيارات نزل سهم هوندا 4.2% فيما فقد سهم سوبارو 3%.

وفي قطاعات أخرى، تراجع سهم سوميتومو ميتسوي تراست 3.1% بفعل مخاوف من أضرار تتعل بالسمعة بعدما ارتكبت الشركة أخطاء في إحصاء أصوات في اجتماعات المساهمين التي تديرها.

وانخفض سهم هيتاتشي ترانسبورت سيستم 4.7% فيما نزل سهم إس.جي هولدنجز 1.3% بعد تقرير إعلامي أشار إلى أن الشركتين ألغتا تحالفهما الرأسمالي.

ومن بين الأسهم الرابحة، زاد سهم أوليمبوس لصناعة المناظير 1.2% فيما ارتفع سهم هويا كورب للمنتجات البصرية 1.5% وصعد سهم سيسمكس للمعدات الطبية 0.4%. (وكالات)