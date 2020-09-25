شكرا لقرائتكم خبر عن تفوق مخاوف نمو الطلب على انخفاض المخزونات يضغط على النفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الخميس، إذ تعرضت لضغوط بفعل مخاوف من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي يتباطأ مع استمرار تفشي فيروس كورونا، بينما أدت موجة جديدة من حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى إعادة فرض قيود على السفر في عدة دول.

وأدى القلق حيال الطلب وآفاق الاقتصاد بسبب الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس كورونا إلى ارتفاع الدولار إذ تحول المستثمرون إلى أصول أكثر أماناً ما يضيف إلى الضغوط على أسعار النفط. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقلص جاذبية النفط، المسعر بالعملة الأمريكية، للمشترين العالميين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو ما يعادل 0.9% إلى 39.56 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو ما يعادل 0.8% إلى 41.43 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان قليلا أمس الأول الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات حكومية انخفاض مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وهبطت مخزونات البنزين بأكثر من المتوقع، لتتراجع أربعة ملايين برميل، وسجلت نواتج التقطير هبوطاً مفاجئاً ب 3.4 مليون برميل.

لكن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة ظل ضعيفاً إذ تقيد الجائحة السفر. وتظهر البيانات الحكومية أن متوسط الطلب على البنزين في أربعة أسابيع بلغ 8.5 مليون برميل يومياً الأسبوع الماضي بما يقل 9% عن مستواه قبل عام.

وانخفضت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة الأعمال تباطأت في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول، وألمح مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مخاوف بشأن تعثر التعافي وفرضت بريطانيا وألمانيا قيوداً لكبح حالات العدوى الجديدة بفيروس كورونا، وكلها عوامل تؤثر على آفاق الطلب على الوقود.

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وعلى جانب الإمدادات، ما زالت السوق قلقة بشأن استئناف صادرات من ليبيا، على الرغم من أنه من غير الواضح مدى السرعة التي يمكن بها زيادة الأحجام.

وقال فيفيك دهار محلل السلع الأولية لدى بنك الكومنولث «من الواضح أن ذلك سيكون أمراً لا تريده سوق النفط في الوقت الراهن».

في غضون ذلك، نفت وزارة النفط العراقية أمس الخميس تقريراً إعلامياً أورد تصريحات لوزير النفط إحسان عبد الجبار بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبك+ لزيادة صادرات البلاد من الخام.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الحكومية عن عبد الجبار قوله لصحيفة الصباح اليومية المملوكة للدولة إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق قريباً مع مجموعة أوبك+ بشأن زيادة صادرات بلاده من الخام.

وقال عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط لرويترز «وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة»، وأضاف «العراق ملتزم باتفاق أوبك بلس ويعمل مع المنتجين الأعضاء من أوبك ومن خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية ومنها انتشار كوفيد-19 الذي تسبب في خفض الطلب العالمي على النفط».

وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق في الالتزام الكامل بتخفيضات إنتاج نفط أوبك+، ليضخ ما يفوق أهدافه للإنتاج منذ الاتفاق الذي وقع للمرة الأولى في 2016 بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا.

ويضغط انخفاض الصادرات الناجم عن تخفيضات أوبك+ على الأوضاع المالية للعراق، ويشكل تحدياً للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة تداعيات سنوات من الحرب وتفشي الفساد. (وكالات)