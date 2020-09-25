مرشحة كينيا لمنظمة التجارة تعتزم التركيز على تغير المناخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهدت مرشحة كينيا لرئاسة منظمة التجارة العالمية أمس الخميس، بإدراج قضايا التغير المناخي على جدول أعمال المنظمة إذا وقع عليها الاختيار للمنصب.

وتأهلت أمينة محمد، وزيرة الرياضة في كينيا، للجولة الثانية لاختيار المدير العام المقبل لمنظمة التجارة العالمية هي وأربعة مرشحين يوم الجمعة.

وقالت في إفادة إعلامية عبر الإنترنت من جنيف: «كيف يُعقل ألا تناقش منظمة التجارة العالمية التغير المناخي؟، منظمة التجارة العالمية يجب أن تكون جزءاً من نقاش عالمي بشأن القضية».

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وأضافت أمينة، التي شاركت في تطوير أدوات مالية صديقة للبيئة عندما كانت نائبة مدير وكالة الأمم المتحدة لحماية البيئة، أنها ستعمل على تنشيط لجنة التجارة والبيئة في المنظمة.

وتابعت قائلة إن أول مهمة لتلك اللجنة، إذا جرى اختيارها للمنصب، ستكون وضع قواعد للتجارة الدولية في السلع الصديقة للبيئة وتبادل الخدمات مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

(رويترز)