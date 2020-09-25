متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يجتمع مجلس إدارة «أمان» 29 سبتمبر/ أيلول، لمناقشة استقالة عضو مجلس الإدارة مبارك مطر الشامسي وتعيين البديل وإعادة تشكيل المجلس وانتخاب الرئيس ونائبه.

أقر مجلس إدارة «أورينت للتأمين يو إن بي تكافل» خطة العمل الخاصة بتقرير التسعير لمنتصف العام.

Advertisements

أعلنت «دانة غاز» أن مجلس إدارتها، اطلع على سير عملياتها في مصر والإمارات وكردستان العراق وتقرير عن خطط تمويل الشركة، وتقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم.

قالت شركة دبي للتأمين إنها لم توقع أي اتفاقية حتى الآن مع مجموعة «هرئيل» للتأمين، مشيرةً إلى أنها اجتمعت بوفد من الشركة الإسرائيلية.

يناقش مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية البيانات المالية للربع الثالث 2020، يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.