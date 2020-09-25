باقات للقادمين من المنطقة إلـــى «إكســــبو 2020 دبــي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت إيه إس وورلد جروب، ومقرها مركز دبي المالي العالمي، عن توقيع عقد شركة مع مجموعة إعمار للضيافة، ينصّ على تأمين باقات فندقية حصرية وعروضاً ترويجية مميزة في 18 فندقاً في دبي لزوار معرض إكسبو 2020 دبي القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط.

وستقوم إيه إس وورلد جروب خلال فترة التحضير لإكسبو، وطوال مدة المعرض من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، بالترويج لمحفظة مجموعة إعمار للضيافة، من خلال باقات إقامة فندقية حصرية وعروض للحكومات والبعثات التجارية وغرف التجارة والصناعة وشركات القطاع العام والخاص والأفراد، من منطقة إفريقيا والشرق الأوسط، لزيارة أولى فعاليات إكسبو العالمية التي تشهدها المنطقة.

وأصبحت «إيه إس وورلد» الموزّع المعتمد لتذاكر معرض إكسبو 2020 دبي، بينما تُعدّ مجموعة إعمار للضيافة شريك الضيافة والفنادق الرسمي للحدث الدولي.