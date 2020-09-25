شكرا لقرائتكم خبر عن «القياديات» تضغط على سوق دبي.. و«اتصالات» يدعم «أبوظبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تراجعت مؤشرات الأسهم المحلية خلال جلسة نهاية الأسبوع، متأثرةً بأداء سلبي للأسهم القيادية التي دفعت بسوق دبي المالي للانخفاض 1.45%، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.52%. وسجلت السيولة اليومية تراجعاً طفيفاً لتصل إلى 548 مليون درهم، بتداول 410.5 مليون سهم، نفذت عبر 6521 صفقة، وشهد سوق دبي 224 مليوناً بتداول 291 مليون سهم، وشهد سوق أبوظبي 324 مليوناً، بتداول 120 مليون سهم.

سوق دبي

وهبط مؤشر سوق دبي المالي 1.45%، بنحو 33.2 نقطة، ليغلق عند 2252.25 نقطة، متأثراً بعمليات بيعية تركزت على الأسهم القيادية التي صعدت خلال الجلسات الماضية.

وكان قطاع العقار أكبر الخاسرين بنسبة 2%، بعد أدائه القوي خلال الجلسات القليلة الماضية، لتسجل أسهم القطاع انخفاضاً جماعياً، وعلى رأسها سهم «أرابتك» الذي تراجع 4.9% إلى 0.559 درهم، مع انتظار المستثمرين لنتيجة اجتماع الجمعية العمومية حول استمرارية الشركة من عدمه، كما تراجع «إعمار العقارية» أكبر سهم في القطاع 2.39% إلى 2.85 درهم، بعدما تصدر تداولات السوق ب 55.6 مليون درهم، وتراجع «الاتحاد العقارية» 0.33% و«إعمار للتطوير» 3.2%.

وسيطر التراجع على قياديات البنوك التي دفعت بدورها المؤشر العام للسوق لتسجيل أسوأ أداء له في 4 جلسات، حيث انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.4% ليغلق عند 10.45 درهم، بتداول 35 مليون درهم، كما تراجع «دبي الإسلامي» 0.7% إلى 4.27 درهم، بتداول 17.3 مليون درهم.

وشهد السوق ارتفاع 5 شركات فقط كانت جميعها من شركات الإدراج المزدوج، حيث عاد سهم «الإثمار» للارتفاع بعدما قفز 9.5% وارتفع «اكتتاب» 3.9% و«آن ديجيتال» 3.44% و«السلام القابضة» 2.6% و«السلام السودان» 2.5%.

وتوقفت سلسلة صعود أسهم قطاع التأمين التي دامت 4 جلسات متتالية، مع عمليات جني الأرباح، وسط تراجع «أمان» 4.3% إلى 1.11 درهم، و«سلامة» 3% إلى 0.81 درهم، و«دار التكافل» 5% إلى 0.98 درهم.

ورغم السيولة الطفيفة، تراجع سهم سوق دبي 1.6%، و«دبي للاستثمار» 1.7% و«شعاع» 0.3%، ليتراجع المؤشر القطاعي 1.6%. وغلب اللون الأحمر على قطاع النقل، مع تراجع «أرامكس» 3.15% و«العربية للطيران» 0.9% و«الخليج للملاحة» 4%.

Advertisements

سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي للأوراق المالية أمام ضغوط تراجع طفيف للمؤشرات القطاعية، حيث تراجع المؤشر العام للسوق 0.52%، بما يعادل 23.4 نقطة، ليغلق عند 4466.8 نقطة، متأثراً بتراجع شبه جماعي للأسهم.

وقاد مؤشر الاتصالات الذي يضم سهم «اتصالات»، مؤشر السوق للتماسك، حيث ارتفع 0.36% ليغلق عند 16.6 درهم، بتداول 10.3 مليون درهم.

وتراجع قطاع البنوك 0.65%، بعد أن جاءت الضغوط من «أبوظبي الأول» الذي انخفض 0.89% إلى 11.1 درهم، بتداول 69.2 مليون درهم، و«أبوظبي التجاري» 0.36% إلى 5.5 درهم، بتداول 41.6 مليون درهم، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.24%. وانخفض مؤشر الاستثمار 0.57%، متأثراً بانخفاض 3 أسهم وهي «العالمية القابضة» التي أغلقت عند 37.78 درهم، بتراجع 0.32%، بتداول 72.4 مليون درهم، وتراجع «إشراق» بالحد الأقصى المسموح به بنسبة 5% وتراجع «الواحة كابيتال» 0.63%.

وسجل العقار أداءً سلبياً بانخفاض المؤشر 1.34%، مع انخفاض «الدار العقارية» 1.45% إلى درهمين، واستقطب السهم سيولة بنحو 55 مليوناً.

وتراجع الطاقة مسجلاً أسوأ أداء بين المؤشرات القطاعية بانخفاض 1.8%، متأثراً بتراجع «أدنوك للتوزيع» 1.44% إلى 3.42 درهم، بتداول 31.2 مليون درهم وتراجع «طاقة» 2.14% و«دانة غاز» 2.08%. وارتفع السلع 1.42%، مع صعود «أغذية» 1.7% إلى 3.55 درهم.

توجهات المستثمرين

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات توجه المستثمرين المواطنين نحو الشراء في السوقين بمحصلة بلغت 51.3 مليون درهم، استحوذ سوق أبوظبي على الحصة الأكبر منها بنحو 41.3 مليون درهم.

وسجل الخليجيون محصلة بيعية في السوقين بما يعادل 72 مليون درهم، أما الخليجيون، فسجلوا 7 ملايين درهم كمحصلة شراء.

وعلى صعيد نوع المستثمر، سجل الأفراد محصلة شرائية بنحو 26.5 مليون درهم، مقابل بيع مؤسسي.