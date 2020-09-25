شكرا لقرائتكم خبر عن 870 ألفاً تقدموا بطلبات مساعدات البطالة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاود العدد الأسبوعي لطالبي مساعدات البطالة في الولايات المتحدة الارتفاع الأسبوع الماضي عاكساً بطء انتعاش الوظائف المتضررة من جراء تدابير الحجر لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وفق أرقام نشرتها وزارة العمل أمس الخميس. وقدم 870 ألف شخص طلبات مساعدات للبطالة بين 13 و19 أيلول/سبتمبر بينما كان المحللون يتوقعون ألا يتخطى عددهم 825 ألفاً، أي بزيادة أربعة آلاف عن توقعات الاسبوع الماضي بعد مراجعتها.

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