شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الأوروبي يتوقع مواصلة ارتفاع معدل البطالة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال البنك المركزي الأوروبي في نشرة اقتصادية أمس الخميس إن معدل البطالة سيواصل الارتفاع في منطقة اليورو، وإن هناك زيادة محدودة للطلب على السلع الاستهلاكية حتى مع تعافي الاقتصاد من ركود غير مسبوق.
وقال البنك في النشرة، التي تعكس إلى حد كبير التوقعات الاقتصادية وقرارات السياسة الصادرة عن المركزي الأوروبي في العاشر من سبتمبر/أيلول، إن البطالة سترتفع إذ إن المعدل الحالي لا ينضوي بالكامل على تأثير جائحة فيروس كورونا وإن الأرقام متأثرة بمخططات دعم الوظائف.
وقال المركزي «بالنظر إلى المستقبل، هناك مؤشر محدود على صعود الطلب على السلع الاستهلاكية... بينما كان انخفاض دخل الأسر محدوداً، فإن معدل الادخار من المتوقع أن يرتفع بقوة».
كما كرر البنك توجيهاته الاسترشادية طويلة الأمد بأنه على أهبة الاستعداد لتعديل جميع أدواته عند الحاجة لتعزيز التضخم. (رويترز)
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