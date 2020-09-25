الإمارات تستعرض جهود استدامة الطاقة النظيفة أمام اجتماع وزاري بالسعودية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الوزاري الحادي عشر لمؤتمر الطاقة النظيفة، والاجتماع الوزاري الخامس لمبادرة مهمة الابتكار اللذين تستضيفهما المملكة العربية السعودية برعاية من وزارة الطاقة في المملكة خلال الفترة من 22 - 23 سبتمبر/ أيلول 2020.

واستعرض وزير الطاقة والبنية التحتية خلال كلمته عن جهود دولة الإمارات في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال استدامة قطاع الطاقة النظيفة ورفع كفاءة الطاقة، مشيراً إلى أهميتها في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050 الهادفة إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة بنحو 50% وخفض الاستهلاك مقارنة بالوضع الاعتيادي إلى 40%.

وقال: «تعد دولة الإمارات غنية بالمصادر الهيدروكربونية ولديها مزيج متنوع من الطاقة، وتعد هذه فرصة لنا للاستفادة منها، والبناء على خبراتنا في قطاع النفط والغاز والطاقة المتجددة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع شركائنا المحليين والدوليين في تطوير طاقة الهيدروجين وفرص استخدامه مستقبلاً في تخزين الطاقة الشمسية».

وسلط المزروعي الضوء على مشروع الهيدروجين الأخضر الجاري العمل عليه في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات أعلنت عن إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات بمنطقة الظفرة في أبوظبي، حيث سجل المشروع رقماً قياسياً عالمياً كأدنى مستوى لتكلفة الإنتاج بقيمة 0.0135 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة، كما وأعلنت في يوليو الماضي عن توصيل أول وحدة في محطة براكة للطاقة النووية بالشبكة الكهربائية وتدعم محطة براكة قطاع الطاقة في الدولة كما أنها تسهم في خفض نسبة ثاني أكسيد الكربون. كما سلط الضوء على جهود الدولة في تقنيات التقاط وتخزين الكربون.

وقال المزروعي «نتطلع إلى البحث عن طرق مبتكرة لدمج الطاقة النظيفة مع البنية التحتية في المباني الحالية والجديدة، بالإضافة إلى وسائل النقل، إذ تعد قابلية البنية التحتية للتكيف - تكيف الشبكة، الشبكات الذكية - أمراً ضرورياً لمواكبة زيادة مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات». (وام)