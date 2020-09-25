اجتماعان برئاسة الإمارات لوزراء الصناعة والتجارة في دول الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: ”الخليج 365”

عقد وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع والأربعين للجنة التعاون الصناعي، الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنلوجيا المتقدمة بدولة الامارات، وبمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقد ناقش الوزراء، عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون الصناعي الهادفة إلى تشجيع الصناعة في دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وبعض التوصيات التي تهم قطاع الصناعة بدول مجلس التعاون واتخذوا بناء عليها عدداً من القرارات. كما استعرضوا آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا (كوفيد19)، إضافة لمتابعة تطبيق بعض الضوابط الصناعية بين دول المجلس.

كما اطلع أصحاب الوزراء على عددٍ من التقارير، تشمل تقرير المكتب التنفيذي لمنظمة الخليج الصناعية عن الخطة المستقبلية للمنظمة ونشاطاتها في المرحلة القادمة، والتقرير الخاص بمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

من جانب آخر، عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اجتماعهم التاسع والخمسين للجنة التعاون التجاري، الخميس عبر تقنية الاتصال المرئي وذلك برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية وبمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وقد ناقش الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس.

كما استعرضوا آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا (كوفيد-19)، ومناقشة نتائج لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مواضيع التجارة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.