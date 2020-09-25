شبكة طيران الإمارات تغطي 92 وجهة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمة محطاتها الثلاث في جنوب إفريقيا: جوهانسبرغ وكيب تاون (1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020) ودربان (4 أكتوبر)، وكذلك إلى كل من هراري عاصمة زيمبابوي (1 أكتوبر) وموريشيوس (3 أكتوبر)، ما سيرفع عدد وجهاتها إلى 92 مدينة، 19 منها في القارة الإفريقية. وتمضي الناقلة قدماً في إعادة بناء شبكتها عبر العالم لتلبية الطلب على السفر مع المحافظة على صحة وسلامة عملائها وموظفيها.

وسوف يتمكن العملاء الذين يسافرون من وإلى محطات طيران الإمارات الثلاث في جنوب إفريقيا من مواصلة سفرهم بسرعة وأمان عبر دبي إلى مختلف محطات الناقلة في أوروبا والشرقين الأقصى والأوسط وغرب آسيا وأستراليا.

وسوف تشغل طيران الإمارات رحلتين أسبوعياً إلى هراري متصلتين مع خدمة لوساكا، لربط زامبيا وزيمبابوي عبر دبي مع مختلف المحطات عبر شبكة خطوط طيران الإمارات.

وسوف تُستأنف خدمة موريشيوس مبدئياً برحلة أسبوعية أيام السبت، لدعم جهود حكومة موريشيوس لإعادة مواطنيها إلى البلاد، والمساهمة في انتعاش صناعة السياحة في تلك الوجهة الشهيرة في المحيط الهندي ونقل المسافرين بأمان من أوروبا والشرق الأقصى والشرق الأوسط عبر دبي.