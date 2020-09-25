«بير جريلز» تدشن في رأس الخيمة أول مخيّم للمستكشفين في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أعلنت «راك ليجر»، التابعة لمجموعة «راك للضيافة القابضة»، افتتاح «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، الأول من نوعه في العالم، في جبل جيس برأس الخيمة، الأعلى ارتفاعاً في الدولة، بالقرب من وجهة المغامرة «فيا فيراتا»، خلال أكتوبر المقبل.

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته أكاديمية Bear Grylls في المملكة المتحدة، سيتم إطلاق دورات تعليم مهارات العيش في البراري لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 ضمن «مخيم بير جريلز للمستكشفين»، الذي يقدم أماكن للإقامة ضمن المخيم وهي الأولى من نوعها لعلامة Bear Grylls في العالم. وسوف يبدأ المخيم باستقبال حجوزات الإقامة عام 2021، ويوفر للزوار 20 حاوية شحن (مقصورة) تم إعادة تدويرها وتصميمها لتوفر احتياجات الإقامة الأساسية وتثري تجربة عشاق المغامرات الجبلية.

ويتمتع بير جريلز بشهرة عالمية كأحد أبرز الشخصيات المعروفة في مجال العيش في البرية والمغامرات الخارجية.

ويتضمن المخيم الذي سيبدأ باستقبال حجوزات الإقامة عام 2021، 20 مقصورة تتسع كل منها لثلاثة أشخاص وتقوم على أساس الخدمة الذاتية، وتتضمن مناطق مخصصة للشواء وشرفة خارجية خاصة لتحضير الوجبات، لتلبي بذلك تطلعات الراغبين بعيش تجربة حقيقية والاسترخاء في أحضان الطبيعة.

وقال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: «أثبتت رأس الخيمة مراراُ تميزها كوجهة سياحية وقدرتها على التأقلم مع الظروف الحالية وتفضيلات المسافرين الجديدة كالطلب المتزايد على الوجهات الخارجية والتجارب المختارة، وهو ما تقدمه وجهة مخيم بير جريلز للمستكشفين بالتحديد للزوار في ظل هذه الظروف غير المسبوقة لقطاع السياحة. قمنا في عام 2018 بإطلاق جبل جيس فلايت - أطول مسار انزلاقي في العالم، ويسعدنا اليوم أن نعلن عن افتتاح مخيم بير جريلز لمستكشفين الأول من نوعه على أعلى قمة جبلية بدولة الإمارات».